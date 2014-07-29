Загроза санкцій з боку ЄС обвалила російські ринки

Під час ранкових торгів у вівторок курс євро з розрахунками tomorrow (EURRUB_TOM) вперше з 13 травня 2014 року перевищив відмітку в 48 руб. Про це свідчать дані Московської біржі. Долар також зміцнився щодо російського рубля, пробивши позначку в 37,5 руб., повідомляє "Газета.ru".

У результаті такого тиску на рубль з боку продавців Центробанк був змушений знову підвищити офіційний курс валют, встановлений на завтра.

Офіційний курс євро до рубля, встановлений ЦБ на середу, зріс на 38,36 коп., до 47,86 руб., курс долара піднявся на 28,82 коп., до 35,63 руб. за долар.

Вартість бівалютного кошика збільшилася порівняно з показником на вівторок на 33 коп., склавши 41,14 руб.

Основними причинами ослаблення рубля залишаються конфлікт в Україні, а також очікування нових санкцій з боку ЄС, відзначають аналітики.

Російські фондові індекси також продовжують оновлювати локальні мінімуми, опустившись до рівнів початку травня. Під час торгів у першій половині дня індекс ММВБ (MICEX) на Московській біржі опустився до рівня 1357,84 пункту. Индекс РТС вперше з початку травня 2014 року впритул наблизився до позначки 1200 пунктів, кілька разів спробувавши пробити цей рівень.

На відкритті торгів російські індекси спробували почати рости. У перші хвилини індекс ММВБ підвищився на 0,19% і склав 1364,52 пункту. Індекс РТС зріс на 0,14%, до 1210,47 пункту, свідчать дані Московської біржі.

Однак спроба відіграти спадну тенденцію, яка триває останній тиждень, закінчилася нічим, біржові індекси почали оновлювати локальні мінімуми.

Втім, до 13.00 мск покупцям вдалося перехопити ініціативу у продавців, і індекси знову почали зростати. Станом на 14:25 індекс ММВБ зріс на 0,72%, досягнувши позначки в 1372,58 пункту. Індекс РТС піднявся на 0,15%, до 1210,60 пункту.

У лідерах зростання сьогоднішнього дня перебувають акції металургів. Звичайні акції «Сєвєрсталі» зросли на 2,31%, ростуть і акції «Норнікеля» (1,42%). Також зростають акції нафтових компаній: «Газпром» (+0,17%), «Роснефть» (+0,88%), «ЛУКОЙЛ» (+0,89%), «Сургут Нафтогаз» (+1,32%).

Невдало почався день для акцій ВТБ і Сбербанку. На початку дня цінні папери ВТБ, а також звичайні і привілейовані акції Сбербанку почали знижуватися на тлі розмов про можливі санкції з боку ЄС.

У результаті станом на 14:44 акції ВТБ впали на 0,3%, до 0,039 руб. за акцію. А ось Сбербанку вдалося відіграти ранкове падіння. Станом на 14.44 мск звичайні акції Сберу додали 0,32% і досягли позначки в 73,12 руб.