Акції Twitter подорожчали на 35% після публікації звітності

Американська компанія Twitter у другому кварталі поточного року отримала чистий збиток, незважаючи на виручку, яка збільшилася вдвічі. Це спровокувало зростання вартості акцій компанії більш ніж на 35%, оскільки фінансові результати компанії виявилися кращими за експертні очікування, повідомляє «Газета.Ru» з посиланням на Bloomberg.

Чистий збиток Twitter в квітні - червні 2014 року становив $144,642 млн порівняно з прибутком в $42,225 млн, зафіксованим в аналогічний період 2013 року.

Виручка компанії в звітному періоді збільшилася до $312,2 млн проти $139,3 млн, що спостерігалися роком раніше.

Кількість активних користувачів, за даними на 30 червня, склала 271 млн осіб, що на 24% вище показника, зафіксованого 30 червня 2013 року.

У третьому кварталі 2014 року Twitter розраховує отримати виручку в межах $330-340 млн, експерти очікують даний показник на рівні $323 млн. За оцінками компанії, виручка за підсумками 2014 року становитиме приблизно $1,33 млрд.