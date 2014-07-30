Мінфін продав облігацій на 97 мільйонів гривень

Міністерство фінансів України на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у вівторок, 29 липня, пзалучило до держбюджету 97,177 млн. дол., повідомляється на сайті міністерства.

За інформацією Мінфіну, всі кошти залучено в національній валюті.

Мінфін залучив до держбюджету 65,726 млн. грн в результаті продажу 2-річних облігацій під 16,75% річних за єдиною поданою заявкою, а також 31,451 млн. грн у результаті продажу облігацій під 15,90% річних терміном обігу 9 місяців за двома поданими заявками.

Інвестори не подали жодної заявки на придбання облігацій терміном обігу 1 і 5 років.

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Як повідомляв УНІАН, Мінфін провів у липні сім ОВДП-аукціонів, під час яких залучив до держбюджету 4,467 млрд грн і 200,086 млн. дол.

За оперативними даними Держказначейства на 28 липня, з початку року до держбюджету надійшло 112,203 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу становили 55,104 млрд грн, на обслуговування держборгу – 24,437 млрд грн.

Станом на 28 липня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 304,233 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебували держпапери на суму 192,175 млрд грн, у власності банків – 82,481 млрд грн, нерезидентів – 16,389 млрд грн.

Держбюджет України встановлює граничний рівень держборгу за підсумками 2014 року в розмірі 664 млрд грн, або 43,6% ВВП.