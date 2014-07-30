Акції російського ВТБ впали після санкцій Заходу

Акції ВТБ опинилися в аутсайдерах на початку торгів на російському ринку, відреагувавши на введені напередодні санкції США і Євросоюзу, повідомляє Рейтер.

Котирування ВТБ впали до 10.11 МСК середи на 2% від попереднього закриття до 0,03922 рубля. Зміни основних індексів поки не настільки значні.

Індекс ММВБ додав 0,5% від рівня закриття вівторка до 1.376 пунктів. Індекс РТС підвищився на 0,26% до 1.209 пунктів.

Новий пакет санкцій щодо РФ, про який не перший тиждень попереджали країни Заходу, був узгоджений напередодні ввечері. США відлучили від ринків капіталу ще два російських держбанки - Россельхозбанк (РСХБ) і ВТБ, а також "дочку" останнього - Банк Москви.

Ринки капіталу для російських держбанків закривають і країни ЄС: вони не зможуть розміщувати в Європі акції або облігації терміном обігу більше 90 днів.

Ціни російських "блакитних фішок" на початку торгів піднялися. Акції «Роснефти» підвищилися на 0,66%, котирування «Газпрому» піднялися на 0,49%, папери «Сбербанку» - на 0,82%.