Екс-голова ФДМУ: обленерго можна продати за 7-8 млрд гривень

Вартість держпакетів обленерго, що плануються до приватизації, в цілому може становити 7-8 млрд грн, повідомив УНІАН екс-голова Фонду державного майна України (ФДМУ) Олександр Рябченко.

За його оцінкою, ще 3-4 млрд грн може становити реалізаційна ціна контрольного пакета акцій генеруючої компанії «Центренерго», який також планується виставити на продаж цього року.

При цьому Рябченко відзначив, що оцінка запланованих до приватизації активів західними інвесторами і українськими може відрізнятися. Зокрема, за його словами, при приватизації енергетики західні інвестори можуть порахувати завищеною оцінну вартість цих об'єктів, враховуючи існуючі ризики, окупність, існуючий інвестиційний клімат. «Давайте також не забуватимемо, що зараз Україна фактично перебуває у стані війни, що має вкрай негативний вплив на її інвестиційний імідж», - відзначив він. Він також відзначив, що за частиною об'єктів енергетики, що розташовані в Донецькій і Луганській областях, найближчим часом буде складно провести приватизаційні конкурси у зв'язку з військовими діями, що тривають в цих регіонах.

Водночас, на думку Рябченка, навіть в таких складних умовах необхідно починати заплановану цього року приватизацію, щоб мати уявлення про настрої інвесторів, наскільки вони готові інвестувати в Україну.

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Як повідомляв УНІАН, раніше в.о. голови Фонду державного майна України Дмитро Парфененко заявив, що на приватизацію цього року планується виставити 78,29% акцій «Центренерго», по 25% акцій «Дніпроенерго», «Західенерго», «Донбасенерго», «Київенерго» і «Донецькобленерго», «Одесаобленерго», «Сумиобленерго», а також 60,25% - «Запоріжжяобленерго», 70% - «Миколаївобленерго», 65% - «Харківобленерго», 46% - «Черкасиобленерго» і 99,9% акцій Дніпродзержинської ТЕЦ, а також низкуінших об'єктів, зокрема, Одеський припортовий завод. За оцінкою ФДМУ, загальна ринкова вартість запланованих до продажу об'єктів має становити 15 млрд грн.