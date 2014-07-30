Завтра відбудеться перше розміщення «військових» облігацій серед юридичних осіб

Міністерство фінансів України оголосило перший аукціон з розміщення «військових» облігацій внутрішньої держпозики для юридичних осіб 31 липня, повідомляється на сайті міністерства.

За інформацією Мінфіну, в ході розміщення інвесторам будуть запропоновані дворічні облігації з дохідністю 7% річних зі сплатою відсотків двічі на рік і погашенням у 2016 році.

Мінфін нагадує, що всі кошти, залучені в результаті розміщення облігацій, будуть спрямовані на фінансування Збройних сил України і зміцнення обороноздатності держави.

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Нагадаємо, що розміщення «військових» облігацій для юросіб здійснюватиметься через первинних дилерів, до переліку яких входять «Ощадбанк», «Укрексімбанк», «Укргазбанк», «УкрСиббанк», «Ерсте Банк», «Сбербанк Росії», «ОТП Банк» , «Дельта Банк», «Райффайзен Банк Аваль», «ВТБ Банк», «Універсал Банк», «УніКредит Банк», «Сітібанк», «Надра», «ІНГ Банк Україна», «Хрещатик», «ПУМБ».

Як повідомляв УНІАН, уряд випустив казначейські зобов'язання «Військові» на 1,1 млрд грн, у тому числі на 1 млрд грн для юридичних осіб та на 100 млн грн для фізичних осіб. Розміщення облігацій серед фізосіб здійснюється з 21 травня через державний «Ощадбанк», і за 2 місяці держбюджет отримав від продажу цих облігацій 30,3 млн грн.