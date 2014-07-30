Уряд оприлюднив перелік держкомпаній для продажу цього року

У відповідності до затвердженого переліку, планується виставити на продаж 99,567% Одеського припортового заводу, а також цілісний майновий комплекс Іллічівського судноремонтного заводу, 25,1% “Торговий флот Донбасу”, 99,5% “Київтехсервіс”, 100% “Донбасшахтобуд”, 100% “Дніпрометробуд”, 100% “Укрвуглепромтранс”.

На продаж також планується виставити ряд об'єктів енергетики - 78,29% “Центренерго”, блокуючі пакети по 25% “ДТЕК Дніпроенерго”, “Київенерго”, “ДТЕК Дніпрообленерго”, “ДТЕК Західенерго”, “ДТЕК Донецькобленерго”, “Вінницяобленерго”, “Чернівціобленерго”, “Закарпаттяобленерго”, а також 25% «Донбасенерго», 60,248% “Запоріжжяобленерго”, 70% “Миколаївобленерго”, 25,006%“Одесаоблэнерго”, 25% “Сумиобленерго”, 50,999% “Тернопільобленерго”, 65,001% «Харківобленерго», 46% «Черкасиобленерго», 70,009% «Хмельницькобленерго».

Фонд державного майна України (ФДМУ) також планує виставити на продаж цього року 38 блокуючих держпакетів акцій газопостачальних і розподільчих компаній (облгазів).

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У 2014 році на приватизацію також планується виставити 99,833% Херсонської ТЕЦ, 99,99% Одеської ТЕЦ, 100% Миколаївської ТЕЦ, 99,928% Дніпродзержинської ТЕЦ.

ФДМУ також планує виставити ряд держпакетів акцій науково-дослідних інститутів, сільгосппідприємств, машинобудівних підприємств.

Як повідомляв УНІАН, за словами виконуючого обов'язки голови Фонду держмайна України Дмитра Парфененка, номінальна вартість затверджених до приватизації об'єктів становить близько 3 млрд грн, їх ринкова вартість - 15 млрд грн. Всього до переліку входить 164 об'єкти.