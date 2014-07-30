Мінфін залучив до держбюджету 837 млн гривень на позаплановому ОВДП-аукціоні

Міністерство фінансів України на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) 30 липня, проведення якого було анонсоване сьогодні, залучило до держбюджету 837,381 млн. грн, повідомляється на сайті міністерства.

За інформацією Мінфіну, всі кошти залучено в національній валюті. Мінфін залучив до держбюджету 449,305 млн. грн у результаті продажу облігацій терміном обігу 9 місяців під 15,90% річних за єдиною поданою заявкою, а також 388,076 млн. грн у результаті продажу річних облігацій під 16% річних також за єдиною поданою заявкою.

Інвестори не подали жодної заявки на придбання облігацій терміном обігу 2 роки і 5 років.

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Як повідомляв УНІАН, Мінфін провів у липні вісім ОВДП-аукціонів, під час яких залучив до держбюджету 4,564 млрд грн і 200,086 млн. дол.

За оперативними даними Держказначейства на 28 липня, з початку року до держбюджету надійшло 112,203 млрд грн від запозичень, видатки на погашення держборгу становили 55,104 млрд грн, на обслуговування держборгу – 24,437 млрд грн.

Станом на 28 липня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 304,233 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебувають держпапери на суму 192,175 млрд грн, у власності банків – 82,481 млрд грн, нерезидентів – 16,389 млрд грн.

Держбюджет України встановлює граничний рівень держборгу за підсумками 2014 року у розмірі 664 млрд грн, або 43,6% ВВП.