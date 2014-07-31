Юрособи на першому аукціоні купили «військові» облігації на 50 млн гривень

Міністерство фінансів України 31 липня на першому аукціоні з розміщення «військових» облігацій внутрішньої державної позики, випущених для юридичних осіб, залучило до держбюджету 50,019 млн грн.

Про це повідомляється на сайті міністерства.

Мінфін нагадав, що залучені кошти будуть направлені на фінансування Збройних сил України і зміцнення обороноздатності держави.

Нагадаємо, що уряд випустив «військові» облігації для юридичних осіб номіналом 1 тисяча гривень терміном обігу 2 роки з дохідністю 7% річних і виплатою відсотків двічі на рік.

Розміщення «військових» облігацій проводиться через первинних дилерів, до переліку яких входять «Ощадбанк», «Укрексімбанк», «Укргазбанк», «Укрсиббанк», «Ерсте Банк», «Сбербанк Росії», «ОТП Банк», «Дельта Банк», «Райффайзен Банк Аваль», «ВТБ Банк», «Універсал Банк», «УніКредит Банк», «Сітібанк», «Надра», «ІНГ Банк Україна», «Хрещатик», ПУМБ.

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Як повідомляв УНІАН, уряд випустив казначейські зобов'язання «Військові» на 1,1 млрд грн, зокрема на 1 млрд грн. - для юридичних осіб і на 100 млн грн - для фізичних осіб.

Розміщення облігацій серед фізичних осіб проводиться з 21 травня через державний «Ощадбанк». За два місяці держбюджет одержав від продажу цих облігацій 30,3 млн грн.