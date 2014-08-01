Мінфін у серпні збільшить до восьми кількість аукціонів із продажу облігацій внутрішніх

Міністерство фінансів України планує провести у серпні вісім аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП), під час яких інвесторам будуть запропоновані облігації у гривні і валюті, повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з оприлюдненим графіком, Мінфін планує провести аукціони 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 і 28 серпня. На аукціонах 5, 12, 19 і 26 серпня заплановано розміщення довгострокових облігацій у національній валюті з терміном обігу 2, 5 і 7 років. 7, 14, 21 і 28 серпня Мінфін має намір розмістити короткострокові гривневі облігації з терміном обігу 9 місяців. Валютні ОВДП з терміном обігу 2 роки будуть запропоновані інвесторам на двох аукціонах – 12 і 26 серпня.

Як повідомляв УНІАН, у липні Мінфін провів п'ять планових і чотири позапланові ОВДП-аукціони, під час яких залучив до держбюджету 5,401 млрд грн і 200,086 млн дол.

Читайте такожМінфін випустив другий транш ПДВ-облігацій на 2,17 млрд гривеньЗа оперативними даними Держказначейства на 28 липня, з початку року до держбюджету надійшло 112,203 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу становили 55,104 млрд грн, на обслуговування держборгу – 24,437 млрд грн.

Станом на 30 липня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 307,571 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебували держпапери на суму 192,177 млрд грн, у власності банків – 83,412 млрд грн, нерезидентів – 16,665 млрд грн.

Згідно з прийнятими Верховною Радою змінами до держбюджету на 2014 рік, граничний рівень держборгу на рік підвищено на 21,53% – до 806,962 млрд грн.