Українські акції на Варшавській біржі в липні подешевшали на 15%

Індекс українських компаній на Варшавській фондовій біржі WIG Ukraine в липні втратив 15%, завершивши торги на мінімальних значеннях торгів у районі 310 пунктів - усього на близько 15 пунктів вище від історичного мінімуму з моменту свого запуску в 2011 році.

Як передає кореспондент УНІАН із Варшави, за останній тиждень торгів минулого місяця український індикатор втратив 4,4% на тлі нестабільності в Україні і негативної динаміки основних індексів польського ринку, які втратили 2,4-2,6%.

У липні подешевшали акції семи з восьми українських емітентів, а лідером падіння стали папери судноплавної KDM Shipping, що обвалилися на більш ніж 40% до нового історичного мінімуму на рівні 5,9 злотих (1 долар = 3,1 злотих).

Акції компанії на останньому закритті коштували вже на 82% дешевше, ніж у перший день торгів на Варшавській біржі.

Серед лідерів падіння опинилися також папери вугільної Coal Energy, які подешевшали на 24%, також досягнувши нового історичного мінімуму своєї ціни на рівні 0,9 злотих за штуку, що на 95% дешевше, ніж на початку.

Milkiland втратив за минулий місяць 18,3% своєї капіталізації, Astarta - 18,2%, Agroton - 16,5%, Kernel - 13,4%, Ovostar Union - 4,1%.

Єдиною компанією з України на Варшавській біржі, яка в липні подорожчала, стала IMC, яка показала зростання на 5,4% за підсумками місяця і на 4,3% за останній тиждень торгів.

Індекс компаній центральної та східної Європи, до якого також входять українські емітенти, WIG CEE у липні знизився на 4,7% на тлі 2,8-3% мінуса основних індикаторів польського ринку.

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Як повідомляв УНІАН, червень став другим місяцем у цьому році, за підсумками якого WIG Ukraine продемонстрував зростання, що становило майже 8% після близько 3% плюса в травні. Українські акції дорожчали на тлі надії на стабілізацію в Україні після обрання новим президентом проєвропейського політика Петра Порошенка.

У березніWIG Ukraine, на тлі захоплення Росією Криму, впав до історичного мінімуму близько 295 пунктів.

Варшавська біржа почала розраховувати український індекс із травня 2011 року з базового рівня 1000 пунктів.