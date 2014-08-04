Агрохолдинг «Мрія» просить відстрочку виплат за бондами на $400 млн

Один з найбільших виробників сільгосппродукції в Україні агрохолдинг «Мрія» звернувся до кредиторів з проханням відстрочити боргові виплати за корпоративними п'ятирічними бондами, випущеними в 2013 році на суму 400 млн дол. Як наголошується в повідомленні холдингу, розміщеному на сайті Ірландської фондової біржі, відстрочка платежів зумовлена погіршенням фінансового стану емітента на тлі загальної нестабільності в Україні.

"Фінансовий стан емітента і його підприємств погіршився в останні місяці на тлі низки факторів, включаючи зростання цін на сировину і зниження цін на агропродукцію, а також ускладнений доступ до агроінфраструктури у зв'язку із загальнополітичною ситуацією в Україні", - йдеться в повідомленні холдингу. - Це погіршило показники корпоративної ліквідності й обумовило необхідність прийняття рішень з відновлення фінансової стабільності».

Як зазначається, холдинг досить швидко реагує на нинішнє становище і вже розробив ряд необхідних кроків і заходів. «Однак холдинг все ще не провів ряд процентних та амортизаційних виплат за борговими зобов'язаннями, які на поточний момент обговорюються з кредиторами», - йдеться в повідомленні «Мрії».

При цьому в холдингу допускають, що прийняття потрібних рішень, включаючи перегляд фінансових позицій і бізнес-плану, потребуватиме часу. «Не виключено, що нам потрібна реструктуризація балансу, але на даний момент ми продовжуємо свою операційну діяльність в нормальному режимі», - повідомили в холдингу.

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У компанії також запросили кредиторів і власників паперів до пошуку спільного і взаємовигідного фінансового рішення.

Довідка УНІАН. Багатопрофільний агрохолдинг «Мрія», контрольований Іваном і Клавдією Гута, обробляє близько 320 тис. га у п'яти областях в Західній Україні. Компанія спеціалізується на вирощуванні зернових, цукрових буряків і картоплі. У 2008 році «Мрія» через зареєстровану на Кіпрі компанію Mriya Agro Holding Plc привернула 90 млн дол. шляхом продажу на Франкфуртській біржі 20% акцій.

На початку липня Fitch підтвердив рейтинг агрохолдингу «Мрія» на загальнодержавному рівні «ССС».