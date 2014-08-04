Приватні газодобувачі переглянуть свої інвестпрограми в Україні через підвищення податків

Минулого тижня парламент схвалив запропоновані урядом Арсенія Яценюка зміни до Податкового кодексу, що передбачають значне підвищення податків для приватних газовидобувних компаній.

Зміни стосуються ставки плати за користування надрами при видобуванні природного газу. Зокрема, з 1 серпня 2014 року рентна плата за видобування газу на глибині до 5 км підвищується до 55% з 28%, а для газу на глибині понад 5 км – до 28% з 15%.

Як наголошується у повідомленні компанії Serinus Energy на сайті Варшавської фондової біржі, грошовий потік її українського активу (компанії «Куб-Газ», яка веде видобування вуглеводнів у Луганській області) після оподаткування зменшиться на 45%, а інвестиційна програма буде переглянута.

Ще одна нафтогазова компанія JKX OIL & Gas, акції якої котируються на Лондонській фондовій біржі, також заявила про перегляд своїх інвестиційних підходів в Україні для «захисту інтересів її акціонерів».

«Компанія очікує подвоєння податкових відрахувань, що, таким чином, негативно впливатиме на результати діяльності компанії у поточному фінансовому році, і затримання майбутніх капітальних вкладень в Україні у цей невизначений період», - йдеться у повідомленні нафтогазової компанії Regal Petroleum на сайті Лондонській фондовій біржі.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2014 року Кабінет міністрів України вніс на розгляд Верховної Ради законопроекти щодо збільшення оподаткування, а також реформування вітчизняної газотранспортної системи, проте депутати відмовилися підтримувати ці законопроекти в початковій редакції, після чого прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк з трибуни парламенту заявив про свою відставку.

Після доопрацювання даних законопроектів парламент все ж таки підтримав податкові ініціативи уряду і зміни до держбюджету. При цьому реформу української ГТС депутат в черговий раз відхилили.

Довідка УНІАН. В Україні JKX Oil & Gas через створену в 1994 році Poltava Petroleum Company (СП «Полтавська газонафтова компанія») розробляє Ново-Миколаївське родовище в Полтавській області загальною площею 271 кв. км, а також має дозволи на розвідку Заплавського, Єлизаветівського і Червоноярського-Східного родовищ загальною площею 171,2 кв. км.

Regal Petroleum працює в Україні з 1999 року. Компанія володіє в Україні заводом з переробки власного газу і конденсату потужністю 700 тис. куб. м газу і 200 куб. м конденсату на добу, а також трубопроводом завдовжки 13,2 км, що сполучає підприємство з системою магістральних газопроводів.

Основними активами компанії «Куб-Газ», підконтрольної польському бізнесмену Яну Кульчику, є п'ять газоконденсатних ділянок, зосереджених у Дніпровсько-Донецькому басейні: Ольгоівське, Макіївське, Північне Макіївське, Крутогоровське і Вергунське родовища.

На долю приватних газовидобувачів припадає близько 25% від загального річного обсягу видобутих вуглеводнів.