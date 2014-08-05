Акції "Аерофлоту" обвалились на тлі можливих обмежень транзитних польотів над РФ
10:54, 05 серпня 2014Фондовий ринок
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Рішення про заборону перельотів обговорюється владою Росії у відповідь на санкції ЄС.
Акції "Аерофлоту" впали на тлі повідомлень про можливі санкції Росії проти авіакомпаній ЄС / saanvi.ru
Звичайні акції ВАТ "Аерофлот" впали майже на 6% на тлі обговорення російською владою запровадження обмежень або заборони транзитних польотів європейських авіакомпаній з Європи до Азії через територію Росії, передає РІА "Новости" з посиланням на дані торгів на Московській біржі.
До 11.38 мск акції російської авіакомпанії знизилися на 5,47% - до 47,17 рубля за акцію.
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