Обсяг торгів на фондових біржах України в липні знизився на 20 млрд гривень

Загальний обсяг торгових операцій з цінними паперами на фондових біржах України в липні, порівняно з липнем 2013 року, скоротився на 20 млрд грн - до 34,8 млрд грн, йдеться в повідомленні прес-служби Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Як зазначається, лідерами за обсягами торгів стали біржі «Перспектива» (25,9 млрд грн) і ПФТС (7,3 млрд грн). Найпопулярнішим фінансовим інструментом стали державні облігації, обсяг торгів якими склав 29,5 млрд грн, корпоративні облігації (2,5 млрд грн) та акції (1,4 млрд грн).

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Як повідомлялося, український фондовий ринок у вівторок, 5 серпня, розпочав торги зі зниження.

Загальний обсяг торгів склав 1,75 млн грн, із них на фондовий ринок припало 900 тис. грн. Акції Авдіївського коксохімічного заводу знизилися на 1,71%, «Мотор Січі» - на 1,19%, Алчевського меткомбінату - на 1,08%, ціни на акції «Азовсталі» зросли на 0,57%, «Донбасенерго» - на 0,56%, «Укрнафти» - на 0,51%.