Мінфін відмовився від розміщення ОВДП на плановому аукціоні

Міністерство фінансів України на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) 5 серпня не залучив кошти до держбюджету, повідомляється на сайті міністерства.

Мінфін планував розміщення гривневих облігацій терміном обігу 2 роки, 5 і 7 років і відхилив єдину отриману в ході аукціону заявку інвестора на придбання дворічних ОВДП.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін провів у липні вісім ОВДП-аукціонів, в ході яких залучив до держбюджету 4,564 млрд грн і 200,086 млн дол. У серпні Мінфін планує провести ще сім ОВДП-аукціонів - 7, 12, 14, 19, 21, 26 і 28 серпня.

За оперативними даними Держказначейства на 28 липня, з початку року до держбюджету надійшло 112,203 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу становили 55,104 млрд грн на обслуговування держборгу - 24,437 млрд грн.

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Станом на 4 серпня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 306,763 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебували держпапери на суму 192,021 млрд грн, у власності банків - 82,638 млрд грн, нерезидентів - 16,634 млрд грн.

Держбюджет України на 2014 рік з останніми змінами встановлює граничний рівень держборгу за підсумками року в розмірі 806,962 млрд грн.