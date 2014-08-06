Інвестори скоротили в липні обсяг торгів українськими акціями на Варшавській біржі

Інвестори минулого місяця купили-продали на Варшавській фондовій біржі акцій українських компаній на суму 40,8 млн дол., що є найбільш низьким обсягом торгів поточного року і на 26% менше, ніж у липні минулого року.

Про це свідчать дані Варшавській біржі, які має в своєму розпорядженні УНІАН.

Минулого місяця обсяги торгів акціями впали у восьми з дев'яти, які зараз котируються на головному майданчику польського ринку акцій емітентів з України.

Винятком стали папери виробника яєць і яєчних продуктів Ovostar Union: обсяг торгів зріс у 3,3 разу - до 1,1 млн дол.

Падіння обсягу торгів акціями інших компаній становило від 12 до 96 відсотків. Мінімальне падіння зафіксовано при операціях з паперами Kernel, що входить в "блакитні фішки", на які традиційно припала левова частка всього обсягу торгів акціями компаній з України - на 32,8 млн дол.

Обсяг торгів інших компаній становив близько 20 тис. дол. (судноплавна KDM Shipping) до 2,8 млн дол. (другий найбільший український емітент на Варшавській біржі Astarta).

Минулого місяця відновилися торги паперами виробника акумуляторів Westa, який у червні опублікував свій підтверджений аудитом звіт за 2013 рік, відсутність якого стало причиною заблокування Варшавською біржею угод з акціями цієї компанії в травні цього року разом з ще двома українськими емітентами KSG Agro і Sadovaya Group.

Обсяг угод Westa порівняно з липнем минулого року впав на 76% - до близько 70 тис. дол.

З початку поточного року щомісячні обсяги торгів акціями українських компаній на головному майданчику Варшавської біржі варіювалися від близько 50 млн дол. у січні до 125 млн дол. у березні, коли український індекс WIG Ukraine на тлі анексії Росією Криму впав до свого історичного мінімуму нижче 300 пунктів.

Як повідомляв УНІАН, минулого місяця WIG Ukraine втратив 15%, знову впритул наблизившись до свого історичного мінімуму, від якого на останньому закритті липня його відділяло всього близько 15 пунктів.