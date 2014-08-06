«Метінвест» не планує реструктуризацію євробондів 2015 року на $500 млн

Про це повідомив на прес-конференції генеральний директор групи Юрій Риженков.

«На сьогодні ми бачимо, що при тій роботі, яка у нас є, ми можемо за рахунок власного грошового потоку погасити єврооблігації в травні місяці наступного року», - сказав він, зазначивши, що компанія може прийняти кроки щодо оптимізації оборотного капіталу.

«Ми розглядаємо вихід на зовнішні ринки капіталу: все залежить від ситуації в Україні та її розвитку, від того, як це сприйматимуть інвестори. Реструктуризація для нас - це крайній випадок. Ми дивимося на шляху або рефінансування, або погашення за нашими зобов'язаннями», - додав Риженков.

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Крім того він повідомив, що компанія веде переговори з утримувачами єврооблігацій про можливе перенесення погашення цих облігацій на 2018 рік.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2010 року "Метінвест" успішно розмістив єврооблігації на 500 млн дол. з купонною ставкою 10,25% і погашенням випуску 20 травня 2015 року.

Довідка УНІАН. «Метінвест» - найбільший в Україні і один з найбільших в СНД виробників залізорудної сировини і сталі. Основними акціонерами «Метінвесту» є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,24%) і група компаній «Смарт-Холдинг» Вадима Новинського (23,76%).

У металургійний дивізіон компанії входять 11 підприємств, серед яких українські: меткомбінат «Азовсталь», Маріупольський меткомбінат ім. Ілліча, Єнакіївський металургійний завод, Харцизький трубний завод, а також Авдіївський коксохімічний завод.

До складу гірничодобувного дивізіону входять підприємства з виробництва залізорудної і флюсодоломітної сировини: Північний, Південний, Інгулецький, Центральний гірничо-збагачувальні комбінати та Комсомольське рудоуправління, а також вуглевидобувні підприємства: «Краснодонвугілля» і United Coal Company (США).

«Метінвест» у 2013 році скоротив чистий прибуток на 12% у порівнянні з 2012 роком - до 392 млн дол. з 445 млн дол.