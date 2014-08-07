Компанія Жеваго отримала ПДВ-облігації на $115,5 млн

Швейцарська компанія Ferrexpo, що контролює в Україні Полтавський і Єристівський гірничо-збагачувальні комбінати, 16 липня отримала від Міністерства фінансів п'ятирічні облігації внутрішньої державної позики у розмірі 115,5 млн дол. (1,366 млрд грн за курсом НБУ на момент отримання), які частково погасили державну заборгованість з відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) перед компанією.

Згідно зі звітом, ПДВ-облігації торгуються з 22-процентним дисконтом до номінальної вартості.

Крім того, повідомляється, що через девальвацію гривні компанія понесла додаткові втрати з відшкодування ПДВ у першому півріччі на 103,1 млн дол.

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Протягом 6 місяців 2014 року компанія отримувала повернення ПДВ своєчасно, однак умовою цього була передоплата податку на прибуток, розмір якого на 30 червня склав 89 млн дол. порівняно з 184,6 млн дол. боргу з відшкодування ПДВ.

Як повідомляв УНІАН, на початку липня Мінфін здійснив випуск першого траншу п'ятирічних облігацій внутрішньої державної позики у розмірі 3,5 млрд грн від встановленого урядом граничного обсягу в 7 млрд грн. Другий транш ПДВ-облігацій був випущений 28 липня, його розмір склав 2,2 млрд грн.

За інформацією Мінфіну, номінальна процентна ставка за облігаціями становить 9,5% річних, а вони будуть погашені 22 липня 2019 року. Виплата відсоткового доходу та амортизації по облігаціях у розмірі 10% здійснюється раз на півроку, починаючи з 26 січня 2015 року.

Компанія Ferrexpo у січні-червні 2014 року збільшила чистий прибуток на 65,2% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 208 млн дол. з 125,9 млн дол.

Довідка УНІАН. Зареєстрована у Швейцарії компанія Ferrexpo AG є найбільшим у СНД виробником і експортером сировини для металургійної промисловості-окатишів. Їй належить 97,31% акцій Полтавського ГЗК.

Основними споживачами продукції, що випускається компанією продукції є металургійні комбінати Європи, Китаю, Індії, Японії та інших країн.

Акції Ferrexpo, найбільшим акціонером якої є український бізнесмен Костянтин Жеваго, котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі.

У 2013 році Ferrexpo збільшила чистий прибуток на 20,7% у порівнянні з 2012 роком - до 263,8 млн дол. з 218,6 млн дол.