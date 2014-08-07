Мінфін знову відмовився від розміщення ОВДП на аукціоні

Міністерство фінансів України залучило кошти до держбюджету на позаплановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) 6 серпня, повідомляється на сайті міністерства.

Нагадаємо, днем раніше Мінфін також відмовився від розміщення облігацій на плановому аукціоні 5 серпня, відхиливши єдину подану заявку.

Мінфін анонсував проведення позапланового аукціону 6 серпня з ранку і планував розмістити гривневі ОВДП терміном обігу 2 роки та 5 років. У ході аукціону Мінфін відхилив дві заявки на придбання 2-річних облігацій, тоді як на 5-річні ОВДП інвестори не подали жодної заявки.

Як повідомляв УНІАН,Мінфін провів у липні вісім ОВДП-аукціонів, в ході яких залучив до держбюджету 4,564 млрд грн і 200,086 млн дол.

У серпні Мінфін планує провести ще сім ОВДП-аукціонів- 7, 12, 14, 19, 21, 26 і 28 серпня.

За оперативними даними Держказначейства на 28 липня, з початку року до держбюджету надійшло 112,203 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу становили 55,104 млрд грн на обслуговування держборгу - 24,437 млрд грн.

Станом на 6 серпня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 310,637 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебували держпапери на суму 192,023 млрд грн, у власності банків - 83,881 млрд грн, нерезидентів - 17,027 млрд грн.

Держбюджет України на 2014 рік з останніми змінами встановлює граничний рівень держборгу за підсумками року в розмірі 806,962 млрд грн.