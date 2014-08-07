Мінфін сьогодні продав юрособам «військові» облігації на 6,5 млн гривень

Міністерство фінансів України на сьогоднішньому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої держпозики продало «військові» облігації, випущені для юридичних осіб, на 6,521 млн грн.

Про це повідомляється на сайті міністерства.

Нагадаємо, що Мінфін на першому аукціоні з розміщення «військових» облігацій для юросіб 31 липня залучив до держбюджету 50,019 млн грн.

Таким чином, з урахуванням сьогоднішнього аукціону обсяг залучень у результаті продажу «військових» облігацій юрособам становить 56,540 млн грн.

Мінфін нагадав, що залучені кошти будуть спрямовані на фінансування Збройних сил України та зміцнення обороноздатності держави.

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Як повідомляв УНІАН, уряд випустив «військові» облігації для юридичних осіб номіналом 1 тис. грн терміном обігу 2 роки з дохідністю 7% річних і виплатою відсотків двічі на рік.