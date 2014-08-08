Мінфін поновив продаж ОВДП після двох невдалих аукціонів

Міністерство фінансів України залучило до держбюджету 210,397 млн грн на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 7 серпня, повідомляється на сайті міністерства.

Нагадаємо, що Мінфін у серпні провів два ОВДП-аукціони, 5 і 6 серпня, в ході яких відмовився від розміщення облігацій і не залучав кошти до держбюджету.

За інформацією Мінфіну, всі кошти на аукціоні 7 серпня залучені в гривні. Зокрема, Мінфін розмістив облігації на 6 місяців під 14,90% річних на 158,787 млн грн по трьох поданих заявках, на 9 місяців під 14,90% річних на 45,090 млн грн по двох поданих заявках, а також дворічні «військові» облігації для юросіб під 7% річних на 6,521 млн грн по двох поданих заявках.

Мінфін нагадав, що залучені в результаті продажу «військових» облігацій кошти будуть направлені на фінансування Збройних сил України і зміцнення обороноздатності держави.

Довідка УНІАН. У серпні Мінфін планує провести ще шість ОВДП-аукціонів – 12, 14, 19, 21, 26 і 28 серпня.

За оперативними даними Держказначейства на 1 серпня, з початку року до держбюджету надійшло 114,239 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу становили 56,775 млрд грн, на обслуговування держборгу – 24,909 млрд грн.

Станом на 6 серпня, обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 310,637 млрд грн, при цьому у власності НБУ було держпаперів на суму 192,023 млрд грн, у власності банків – 83,881 млрд грн, нерезидентів – 17,027 млрд грн.

Держбюджет України на 2014 рік з останніми змінами встановлює граничний рівень держборгу за підсумками року у розмірі 806,962 млрд грн.