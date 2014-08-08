Нацбанк хоче зменшити свою частку на ринку держоблігацій

Національний банк України має намір знизити свою частку на ринку державних облігацій з 70% на поточний момент, повідомила глава Національного банку України Валерія Гонтарева в ході брифінгу.

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Як передає кореспондент УНІАН, вона зазначила, що останнім часом дедалі більше облігацій внутрішньої держпозики, розміщуваних Міністерством фінансів, осідало в портфелі НБУ і державних банків.

«20% державних цінних паперів у портфелі ринку. Ми хочемо, щоб цей портфель був більший, і не хочемо, щоб 70% державних цінних паперів осідали в портфелі Нацбанку», - сказала вона.

За словами Гонтаревої, скорочення частки здійснюватиметься шляхом безпосереднього зростання ринку, а також запровадження нових інструментів.

«Ви ж розумієте, коли є дефіцит бюджету, падіння ВВП і військові витрати, то наївно хотіти, щоб Міністерство фінансів не запозичувало. Тому щоб знизити участь Національного банку, потрібно розбити ринок ОВДП», - додала вона.

Гонтарева повідомила, що з цією метою Нацбанк і Мінфін створили робочу групу, яка розробляє новий механізм реалізації державних облігацій.

Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного і гарантованого державою боргу України на 30 червня 2014 року становила 69,510 млрд дол., або 821,837 млрд грн. Зокрема, державний і гарантований державою внутрішній борг становив 28,367 млрд дол., або 335,388 млрд дол., що становить 40,81% загальної суми боргу.

Уряд здійснює запозичення на внутрішньому ринку переважно шляхом продажу ОВДП, 70% яких викуповує Нацбанк. Станом на 7 серпня, обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 310,920 млрд грн, при цьому у власності НБУ були держпапери на суму 192,023 млрд грн, у власності банків – 84,140 млрд грн, нерезидентів – 17,093 млрд грн.

Міжнародні експерти неодноразово звертали увагу української влади, що такий варіант запозичень є дорогим і спричиняє появу зайвої ліквідності на ринку, що здійснює тиск на національну валюту.