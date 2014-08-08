Мінфін сьогодні продав внутрішніх облігацій на 1,538 млрд гривень

Міністерство фінансів України залучило до держбюджету 1,538 млрд грн на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 8 серпня, повідомляється на сайті міністерства.

Нагадаємо, що до цього Мінфін у серпні вже провів три ОВДП-аукціони - 5, 6 і 7 серпня.

За інформацією Мінфіну, всі кошти на аукціоні 8 серпня залучені в гривні. Зокрема, Мінфін розмістив облігації на 2 роки під 17% річних на 1,238 млрд грн за трьома поданими заявкам, на 5 років під 14,30% річних на 300,228 млн. грн за однією поданою заявкою.

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Довідка УНІАН. У серпні Мінфін планує провести ще шість ОВДП-аукціонів – 12, 14, 19, 21, 26 і 28 серпня.

За оперативними даними Держказначейства на 1 серпня, з початку року до держбюджету надійшло 114,239 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу становили 56,775 млрд грн, на обслуговування держборгу – 24,909 млрд грн.

Станом на 6 серпня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу склав 310,637 млрд грн, при цьому у власності НБУ знаходилися держпапери на суму 192,023 млрд грн, у власності банків – 83,881 млрд грн, нерезидентів – 17,027 млрд грн.

Держбюджет України на 2014 рік з останніми змінами встановлює граничний рівень держборгу за підсумками року в розмірі 806,962 млрд грн.