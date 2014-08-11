Індекс українських акцій у Варшаві за тиждень двічі оновлював антирекорд
WIG Ukraine минулого тижня двічі оновлював історичний мінімум, але завершив торги вище мінімальних значень - на рівні 298,07 пункту.
Індекс український компаній на Варшавській фондовій біржі WIG Ukraine наприкінці минулого тижня досяг нового історичного мінімуму на рівні 292,02 пункту, що на декілька пунктів нижче попереднього антирекорду, зафіксованого в березні на тлі захоплення Криму Росією.
Як передає кореспондент УНІАН з Польщі, український індикатор минулого тижня двічі оновлював історичний мінімум, але завершив торги вище мінімальних значень - на рівні 298,07 пункту.
За перший тиждень серпня індикатор втратив 3,9% після 15% мінуса за підсумками липня. З початку поточного року до останнього закриття український індекс знизився вже майже на 40%.
Минулого тижня подешевшали акції шести з нині дев'яти компаній, що котируються на головному майданчику Варшавської біржі.
Лідерами падіння стали папери Agroton (-13,6%), Milkiland (-12,1%) і IMC (-6,1%).
Дві найбільші українські компанії на польській біржі, Kernel і Astarta, подешевшали на 4,7% та 4,2%, відповідно.
Єдиною компанією, яка змогла збільшити капіталізацію, стала KDM Shipping, малоліквідні акції якої підскочили на 25,6% з досягнутого напередодні історичного мінімуму.
Котирування Ovostar Union і Westa завершили тиждень на тому ж рівні.
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Основні індекси польського фондового ринку просіли за тиждень на 1,4-1,6%.
Як повідомляв УНІАН, Варшавська біржа почала розраховувати український індекс WIG Ukraine із травня 2011 року з базових тисячі пунктів. До індексу входять 11 компаній, але зараз торгується тільки 9 з них, оскільки дві українські компанії досі не опублікували підтверджений аудитом звіт за 2013 рік.