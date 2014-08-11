Українці викупили майже половину випуску «військових» облігацій

Громадяни України придбали через державний «Ощадбанк» понад 45 тис. «військових» казначейських зобов'язань і таким чином перерахували на потреби української армії понад 45 млн. грн, повідомила УНІАН прес-служба банку.

Нагадаємо, уряд випустив казначейські зобов'язання «військові» на 100 млн. грн для фізичних осіб. Розміщення облігацій серед фізичних осіб проводиться з 21 травня через державний «Ощадбанк». Кошти від продажу облігацій будуть спрямовані на фінансування Збройних сил України.

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За інформацією банку, з початку патріотичної кампанії її активними учасниками є педагоги зі всіх областей України, і нещодавно свій внесок у боєздатність Збройних сил України зробив колектив Сумського державного університету, педагоги якого придбали казначейські зобов'язання.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України під час двох аукціонів із розміщення облігацій внутрішньої державної позики продало «військові» облігації, випущені для юридичних осіб, на 56,540 млн. грн.