Мінфін не зміг продати внутрішні облігації на аукціоні у вівторок

Міністерство фінансів України не залучило кошти до держбюджету на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) у вівторок, 12 серпня, повідомляється на сайті міністерства.

Мінфін планував розмістити гривнєві облігації терміном обігу 2 роки, 5 і 7 років, а також облігації в доларах США терміном обігу 2 роки, але інвестори не подали жодної заявки.

Нагадаємо, що в серпні Мінфін провів вже чотири ОВДП-аукціони, в ході яких двічі відмовився від розміщення облігацій і не залучав кошти до держбюджету, і двічі зміг провести розміщення і залучити до держбюджету 1,749 млрд грн.

У серпні Мінфін планує провести ще п'ять ОВДП-аукціонів – 14, 19, 21, 26 і 28 серпня.

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За оперативними даними Держказначейства на 11 серпня, з початку року до держбюджету надійшло 116,033 млрд грн від запозичень, видатки на погашення держборгу становили 56,775 млрд грн, на обслуговування держборгу – 25,391 млрд грн.

На 11 серпня обсяг ОВДП, що знаходяться в обігу, за сумою основного боргу становив 313,918 млрд грн, при цьому у власності НБУ знаходилися держпапери на суму 194,819 млрд грн, у власності банків – 86,377 млрд грн, нерезидентів – 17,390 млрд грн.

Держбюджет України на 2014 рік з останніми змінами встановлює граничний рівень держборгу за підсумками року в розмірі 806,962 млрд грн.