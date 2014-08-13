Міжнародним банкам дозволили працювати на фондовому ринку України

Кабінет міністрів України дозволив міжнародним фінансовим організаціям здійснювати операції на фондовому ринку України, заявив на брифінгу в Кабінеті міністрів міністр Кабінету міністрів Остап Семерак.

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«Кабмін підтримав пропозицію Мінфіну дозволити міжнародним фінансовим організаціям здійснювати операції на фондовому ринку Україні. Перелік таких організацій буде сформовано найближчим часом», - сказав він.

Раніше аналогічний дозвіл видав Національний банк України. Він регулював питання відкриття в банках поточних рахунків в іноземній валюті та в гривні для міжнародних фінансових організацій. Зокрема, режим поточних рахунків передбачає можливість їх використання для операцій, пов'язаних з емісією облігацій на території України, а також для операцій з резидентами за кредитними договорами, договорами позики, договорами гарантії/поручительства в гривні.

Також Нацбанк своєю постановою дозволив Європейському банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) кредитувати українські підприємства в гривні.

У 2013 році ЄБРР заявив про намір надати Україні 25-30% від загального обсягу фінансування в гривні. Для фінансування інвестиційних проектів в Україні ЄБРР планував залучати ресурси в національній валюті за допомогою публічного розміщення облігацій, і експерти банку розробили відповідний законопроект.

Також у 2013 році набули чинності зміни до Закону України «Про цінні папери і фондовий ринок» щодо емісії облігацій міжнародних фінансових організацій», які дозволяють міжнародним фінансовим організаціям випускати облігації в гривні.