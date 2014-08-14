Український фондовий ринок у середу впав майже на 3%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 13 серпня, знизився на 2,90% - до 1231,73 пункту, повідомляється на сайті біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 52 млн грн, із них на фондовому ринку - 38,3 млн грн, на терміновому ринку - 13,8 млн грн.

Лідером зниження серед цінних паперів, що входять до індексного кошика, стали акції Єнакіївського метзаводу (-7,39%).

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Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 1,76% - до 448,74 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав майже 681 млн грн.