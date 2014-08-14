Мінфін продав юрособам «військові» облігації на 70,560 млн гривень

Міністерство фінансів України на сьогоднішньому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої держпозики продало «військові» облігації, випущені для юридичних осіб, на 14,020 млн. грн, повідомляється на сайті міністерства.

Читайте такожУкраїнці викупили майже половину випуску «військових» облігацій

Нагадаємо, Мінфін двічі здійснював розміщення «військових» облігацій для юросіб, і з урахуванням сьогоднішнього аукціону обсяг залучених коштів від продажу цих облігацій становив 70,560 млн. грн.

Мінфін нагадав, що залучені кошти від продажу «військових» облігацій для юридичних осіб номіналом 1 тис. грн терміном обігу 2 роки з дохідністю 7% річних і виплатою відсотків двічі на рік будуть спрямовані на фінансування Збройних сил України.

Водночас Мінфін не зміг провести розміщення інших облігацій, як і на попередньому плановому ОВДП-аукціоні 12 серпня. Інвестори не подали жодної заявки на купівлю запропонованих міністерством гривневих облігацій терміном обігу 9 місяців і 5 років.

Як повідомляв УНІАН, у серпні Мінфін провів п'ять ОВДП-аукціонів, у ході яких тричі не залучав кошти до держбюджету і двічі зміг здійснити розміщення і залучити до держбюджету 1,749 млрд грн.

У серпні Мінфін планує провести ще чотири ОВДП-аукціони – 19, 21, 26 і 28 серпня.

За оперативними даними Держказначейства на 11 серпня, з початку року до держбюджету надійшло 116,033 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу становили 56,775 млрд грн, на обслуговування держборгу – 25,391 млрд грн.

Станом на 13 серпня обсяг ОВДП, які перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 358,581 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебували держпапери на суму 194,822 млрд грн, у власності банків – 88,570 млрд грн, нерезидентів – 17,853 млрд грн.

Держбюджет України на 2014 рік з останніми змінами встановлює граничний рівень держборгу за підсумками року у розмірі 806,962 млрд грн.