Кабмін змінив перелік шахт, що підлягають приватизації

Кабінет міністрів України виключив 2 шахти з переліку об'єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2012-2014 роках.

Відповідне рішення закріплено в урядовій постанові від 13 серпня 2014 року.

Згідно з документом, уряд виключив із списку шахту ім. Леніна в Макіївці Донецької області, а також шахту «Зарічна» в с. Селець Львівської області.

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Окрім того, Кабмін доповнив приватизаційний список шахтою №17 у Шахтарську Донецької області і шахтою «Південна» в Луганській області.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2012 року Кабінет міністрів України своєю постановою затвердив перелік вугледобувних підприємств, які підлягають приватизації в 2012-2014 рр., куди увійшло 66 державних шахт, розташованих у Донецькій, Луганській, Львівській і Волинській областях.

У серпні 2013 року Кабмін виключив 11 шахт з цього списку.