Мінфін сьогодні продав внутрішніх облігацій на 2 млрд гривень

Міністерство фінансів України відновило продаж облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) після двох невдалих аукціонів і залучило до держбюджету 2,032 млрд грн під 18,98% річних строком на 3 роки, повідомляється на сайті міністерства.

Нагадаємо, в ході двох попередніх планових аукціонів 12 і 14 серпня Мінфін не зміг провести розміщення ОВДП, оскільки інвестори не подали жодної заявки, і сьогодні міністерство анонсувало проведення позапланового аукціону.

Як повідомляється, Мінфін залучив всі кошти в результаті розміщення гривневих ОВДП за трьома поданими заявками.

Як повідомляв УНІАН, в серпні Мінфін провів шість ОВДП-аукціонів, в ході яких чотири рази не залучав коштів до держбюджету і двічі зміг провести розміщення і залучити до держбюджету 1,749 млрд грн.

У серпні Мінфін планує провести ще чотири ОВДП-аукціони – 19, 21, 26 і 28 серпня.

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За оперативними даними Держказначейства на 11 серпня, з початку року до держбюджету надійшло 116,033 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу становили 56,775 млрд грн, на обслуговування держборгу – 25,391 млрд грн.

Станом на 13 серпня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 358,581 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебували держпаперги на суму 194,822 млрд грн, у власності банків – 88,570 млрд грн, нерезидентів – 17,853 млрд грн.

Держбюджет України на 2014 рік з останніми змінами встановлює граничний рівень держборгу за підсумками року у розмірі 806,962 млрд грн.