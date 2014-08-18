Українські акції на Варшавській біржі за тиждень зросли майже на 3%

Індекс українських компаній на Варшавській фондовій біржі WIG-Ukraine закінчив торги минулого тижня на максимальних значеннях, піднявшись на 2,7% із досягнутого тижнем раніше нового історичного мінімуму.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, український індикатор завершив торги п'ятниці на рівні 306,15 пункту, після того як 8 серпня оновив історичний мінімум у 292,02 пункту.

Акції українських компаній дорожчали на тлі значного зростання основних індексів польського фондового ринку, які за тиждень додали 3,9-4,2%.

Найбільше піднялися в ціні малоліквідні акції української судноплавної компанії KDM Shipping, які додали майже 22%, а також другого найбільшого українського емітента на ВФБ - агрохолдингу Astarta (+9,3%).

Читайте такожБіржам пропонують визначати рівень ліквідності цінних паперів щодня

На плюсі тиждень закінчили також папери сільськогосподарських Milkiland, IMC і вугледобувної Coal Energy, що додали 3,6% і 1,1% відповідно.

Найбільше падіння продемонстрували акції найбільшої української компанії на польському ринку Kernel, які втратили більше 1% своєї вартості.

Як повідомляв УНІАН, попередного мінімуму український індекс досяг на фоні окупації Росією українського Криму в березні поточного року. Тоді індекс упав до рівня близько 295 пунктів.