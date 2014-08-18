Українці придбали половину випуску «військових» облігацій

Громадяни України з 21 травня по 15 серпня придбали «військові» казначейські зобов'язання на суму понад 49,8 млн грн, що становить половину випуску цих зобов'язань, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Нагадаємо, уряд випустив казначейські зобов'язання «військові» на 100 млн грн для фізичних осіб номінальною вартістю 1 тис. грн, розміщення яких проводиться через «Ощадбанк», а кошти від продажу будуть спрямовані на фінансування Збройних сил України.

Читайте такожМінфін продав юрособам «військові» облігації на 70,560 млн гривень

Мінфін повідомляє, що громадяни долучаються до загальнонаціональної кампанії на підтримку Збройних сил по всій Україні, і особливо активно казначейські зобов'язання купували жителі Києва та області, Харківської, Львівської, Запорізької, Сумської, Хмельницької, Івано-Франківської, Дніпропетровської областей.

Як повідомляв УНІАН, народні депутати України придбали 35 «військових» казначейських зобов'язань за два дні акції, яку проводив державний «Ощадбанк» в стінах Верховної Ради. «Ощадбанк» назвав такий попит з боку парламентаріїв «невтішним» і закликав народних обранців надати підтримку української армії, звернувшись за казначейськими зобов'язаннями у відділення «Ощадбанку» або придбати їх у стінах Верховної Ради на наступному пленарному засіданні.