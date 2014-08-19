Американські індекси б'ють рекорди: NASDAQ вперше за 14 років перевищив 4500 пунктів

Зростанням основних котирувань завершилися в понеділок, 18 серпня, торги на Нью-йоркській фондовій біржі, передає ПРАЙМ.

Індекс Dow Jones зріс на 175,83 пункта /1,06%/ до позначки 16 838,74 пункта. Індекс S&P 500, який включає 500 найбільших компаній американського ринку, додав 16,68 пункта /0,85%/, досягнувши значення 1 971,74 пункта. Індекс електронної біржі NASDAQ піднявся на 43,38 пункта /0,97%/ і опинився на позначці 4 508,31 пункта. Він перевищив рівень в 4500 пунктів вперше з березня 2000 року.

Читайте такожDie Welt: Генерал застерігає Кремль від ескалації"Багато хто був стурбований можливістю серйозного погіршення в тому, що стосується подій, пов'язаних з Україною та Росією, вони не знали, що може статися протягом минулих вихідних, а тепер дивляться на ситуацію інакше", - коментує зростання американського ринку головний портфельний керуючий консультаційної компанії Front Barnett Associates LLC Маршал Фронт.

Читайте такожРосійська нафтова промисловість вже відчуває на собі ефект санкцій - ЗМІ"Надходила дуже хороша економічна статистика, позитивна корпоративна звітність, а угоди в сфері злиття і поглинання сприяють руху вперед на ринку, все це стимулює зростання котирувань, - зазначив аналітик з інвестиційної компанії Voya investment management Даг Коут. - Ми бачимо, що багато інвесторів, які спочатку були налаштовані обережно, активно скуповують акції".

Нафта на торгах в Нью-Йорку подешевшала на 1,02 долара /1,05%/. Ф'ючерсні контракти на її постачання у вересні укладалися за ціною 96,35 долара за барель. Ціна тройської унції золота на електронних торгах встановилася на позначці 1 299,50 долара, втративши 15,50 долара /1,18%/.