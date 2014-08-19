Фонд держмайна підготує «Азовмаш» до приватизації цього року

Фонд державного майна України (ФДМУ) планує підготувати до приватизації у 2014 році керуючу компанію одного з найбільших машинобудівних комплексів України «Азовмаш».

Як повідомляє сайт Фонду держмайна, відповідно до наказу ФДМУ від 14 серпня «Азовмаш» включено до переліку компаній, що підлягають підготовці до приватизації у 2014 році.

Довідка УНІАН. Створена у 2000 році група «Азовмаш», крім виробництва різних типів залізничних вагонів, випускає металургійне і гірничорудне устаткування, підйомно-транспортні машини, інше технічне устаткування.

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Керуючою компанією холдингу є «Азовмаш», яка на корпоративних засадах об'єднує «Маріупольський завод важкого машинобудування», «Азовзагальмаш», «Маріупольський термічний завод», «Головний спеціалізований конструкторсько-технологічний інститут» (ГСКТІ), «Азовелектросталь», «Головне конструкторське бюро вагонобудування», «Азовелектросталь».