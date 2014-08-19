Україна розмістила облігації на $200 млн
13:19, 19 серпня 2014Фондовий ринок
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На 2,5 року через «Дойче Банк»
Україна розмістила облігації на $200 млн / ZN.UA
Уряд України розмістив облігації внутрішньої держпозики на суму, еквівалентну 200 млн дол. на 2,5 року.
Про це заявив журналістам під час робочої поїздки до Черкаської області прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, передає кореспондент УНІАН. «Ми розмістили на 200 млн через «Дойче Банк» під 19%, щоправда, у гривні. Це означає, що вірять в те, що в Україні буде стабільність і не буде значних коливань курсу. Це показник позитивний », - сказав він.
Нагадаємо, Міністерство фінансів України від 15 серпня відновило продаж облігацій внутрішньої державної позики після двох невдалих аукціонів і залучило до держбюджету 2,032 млрд грн під 18,98% річних терміном на 2,5 року.
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