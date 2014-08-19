Кабмін хоче продати всі держпідприємства, крім стратегічних

Уряд має намір здійснити масштабну приватизацію всіх державних підприємств за винятком стратегічних, оскільки державна власність перетворилася на осередок корупції.

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Як передає кореспондент УНІАН, про заявив журналістам під час робочої поїздки до Черкаської області прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Завдання уряду – продати державну власність, за винятком стратегії. Сьогодні державна власність – предмет неймовірної корупції. Приймальня прем’єр-міністра повна народних депутатів. Думаєте, вони заносять концепції реформ? Вони дбають про призначення своїх людей у державні компанії. Як побороти цю корупцію іншим шляхом, ніж продати ці державні компанії, я не бачу», - сказав Яценюк.