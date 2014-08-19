Нацбанк відкликав валютну ліцензію у компанії «Фенікс Капітал»

Національний банк України 18 серпня відкликав генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій у інвестиційної компанії «Фенікс Капітал», повідомляється на сайті регулятора.

«Згідно з розпорядженням Національного банку України від 18 серпня № 493-р генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій компанії «Фенікс Капітал» відкликана», - говориться в повідомленні.

За інформацією в листі НБУ від 18 серпня (N28-112/45484), текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН, ліцензія відкликана у зв'язку із закінченням терміну дії ліцензій, виданих компанії Нацкомісією з цінних паперів і фондового ринку.

Як повідомляв УНІАН, з початку року Нацбанк відкликав валютну ліцензію у чотирьох компаній - «Комфорт - цінні папери», «Укрсоцінвест», «Абсолют фінанс груп» і «Проспект Інвестментс».

Також регулятор відкликав валютні ліцензії у банків «Актабанк» і «Капітал», але згодом призупинив своє рішення про відкликання ліцензій у цих банків.

Крім цього, НБУ відкликав валютні ліцензії у двох банків у АР Крим – «Чорноморського банку розвитку і реконструкції» і банку "Морський" (Севастополь) у зв'язку із забороною українським банкам працювати на території півострова до закінчення російської окупації.

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Довідка УНІАН. «Фенікс Капітал» (Phoenix Capital, Київ) працює на фондовому ринку України з 2008 року і спеціалізується на інвестиційно-банківських і брокерських послугах, а також послугах у галузі приватного банківського обслуговування.

За інформацією ЗМІ, власник компанії Олександр Омельчук влітку минулого року виїхав за межі України після того, як програв апеляційний суд державній податковій службі, а його дружина, народний депутат Леся Оробець, назвала справу проти компанії замовленою.

За інформацією в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку, справа про правопорушення на ринку цінних паперів щодо компанії закрита у зв'язку з відсутністю складу правопорушення (постанова комісії від 28 травня №655-ЦД-1-ЮО).