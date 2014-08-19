У грудні на продаж виставлять акції трьох обленерго

Фонд державного майна України планує в грудні оголосити приватизаційні конкурси з продажу 65% акцій «Харківобленерго», а також 70% «Хмельницькобленерго» і 70% «Миколаївобленерго».

Про це йдеться в наказі Фонду держмайна від 31 липня 2014 року.

Згідно з наказом, у листопаді на продаж планується виставити 99,9% акцій Дніпродзержинської ТЕЦ.

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Також ФДМУ пропонує у разі ухвалення відповідного рішення Кабінетом міністрів України виставити в грудні на продаж 73,29% «Центренерго», 94,833% Херсонської ТЕЦ, 94,99% Одеської ТЕЦ, 95% Миколаївської ТЕЦ, 95% (за винятком пільгового продажу) «Донбасшахтобуду», 5-процентні пакети акцій цих підприємств також пропонується виставити в листопаді на продаж на фондових біржах.

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Відповідно до оприлюдненого на сайті Фонду держмайна наказу від 15 серпня, в листопаді планується оголосити конкурс з продажу 60,248% акцій «Запоріжжяобленерго».

У грудні також планується оголосити конкурси з продажу 50% акцій «Азовмашу», 50,99% «Тернопільобленерго», 95% «Дніпрометробуду».

При цьому у Фонді держмайна зазначають, що продаж цих об'єктів стане можливим тільки після затвердження Кабінетом міністрів України конкурсних умов продажу.

ФДМУ також планує виставити на фондових біржах у листопаді 46% «Черкасиобленерго», в грудні – по 25% «Одесаобленерго» і «Донбасенерго».

Як повідомляв УНІАН, раніше планувалося виставити 60% акцій «Харківобленерго» у вересні і по 65% «Хмельницьк-» і «Миколаївобленерго» - в жовтні.