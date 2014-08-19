Нацбанк викупив у "Нафтогазу" облігації на 14,5 млрд гривень

Національний банк України 18 серпня викупив у небанківських фінустанов облігації внутрішньої держпозики на 14,5 млрд грн, повідомляється на сайті регулятора.

За інформацією НБУ, за незмінного обсягу облігацій внутрішньої держпозики в обігу обсяг ОВДП у портфелі НБУ 18 серпня зріс на 14,5 млрд грн, у той час як обсяг ОВДП у портфелі небанківських установ знизився в таких же межах.

За інформацією учасників ринку, Нацбанк частково викупив облігації у НАК «Нафтогаз України», які були випущені урядом для капіталізації компанії 12 серпня в загальному обсязі 42,1 млрд грн. Учасники ринку вважають, що викуп облігацій «Нафтогазу» не повинен суттєво вплинути на валютний ринок, оскільки Нацбанк в ході останніх інтервенцій вже купив практично повний обсяг валюти, необхідної для майбутньої оплати за газ.

З початку місяця обсяг ОВДП в обігу зріс на 53,381 млрд грн, у тому числі обсяг облігацій в портфелі НБУ зріс на 17,276 млрд. грн., у портфелі банків - на 5,903 млрд грн, у портфелі небанківських установ - на 27,096 млрд грн, у портфелі нерезидентів - на 3,106 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, Нацбанк у липні 2014 року придбав у власність державні облігації України на 6,2 млрд грн, що в 4,8 разу більше обсягу покупки в червні. З початку року обсяг купівлі ОВДП Нацбанком склав 51,1 млрд грн і 5 млн дол., у той час як операції з продажу ОВДП із свого портфеля регулятор з початку року не проводив.

Станом на 19 серпня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу склав 360,297 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебували держпапери на суму 209,297 млрд грн, у власності банків - 88,753 млрд грн, нерезидентів - 19,761 млрд грн.

Грошова маса в Україні в липні 2014 року знизилася на 0,4% - до 945,4 млрд грн, монетарна база - на 0,6%, до 348,8 млрд грн. З початку року грошова маса в Україні зросла на 4,0%, монетарна база - на 13,6%.