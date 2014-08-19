Одеський припортовий завод виставлять на продаж у грудні

Фонд державного майна України планує в грудні цього року оголосити конкурси з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 89,567% держпакета акцій Одеського припортового заводу, повідомили УНІАН у Фонді держмайна.

При цьому у Фонді держмайна відзначають, що продаж даного об'єкту стане можливим тільки після затвердження Кабінетом міністрів України конкурсних умов продажу.

Читайте такожФДМ: Одеським припортовим заводом зацікавилися французи та араби

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна включив Одеський припортовий завод до переліку на приватизацію в 2014 році.

Читайте такожОдеський припортовий завод можуть продати за $600 млн

Довідка УНІАН. Одеський припортовий завод (м.Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Підприємство також здійснює перевантаження хімічної продукції, яка надходить з країн СНД, на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.