Мінфін залучив до держбюджету 276,8 млн гривень

Міністерство фінансів України залучило до держбюджету 276,779 млн. грн на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 19 серпня, повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, Мінфін залучив всі кошти в результаті розміщення гривневих ОВДП на 2,5 роки під 18,98% річних за двома поданими заявками.

Мінфін відхилив дві подані заявки на придбання гривневих ОВДП терміном обігу 2 роки.

На придбання гривневих облігацій терміном обігу 5 і 7 років інвестори не подали жодної заявки.

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Як повідомляв УНІАН, у серпні Мінфін провів сім ОВДП-аукціонів, у ході яких чотири рази не залучав коштів до держбюджету і тричі зміг провести розміщення і залучити до держбюджету 3,781 млрд грн. У серпні Мінфін планує провести ще три ОВДП-аукціони – 21, 26 і 28 серпня.

За оперативними даними Держказначейства на 18 серпня, з початку року до держбюджету надійшло 118,082 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу становили 56,967 млрд грн, на обслуговування держборгу – 25,958 млрд грн.

Станом на 19 серпня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 360,297 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебували держпапери на суму 209,297 млрд грн, у власності банків – 88,753 млрд грн, нерезидентів – 19,761 млрд грн.

Держбюджет України на 2014 рік з останніми змінами встановлює граничний рівень держборгу за підсумками року в розмірі 806,962 млрд грн.