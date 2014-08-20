Акції Google за десять років зросли в 13 разів

Компанія Google відзначає 10-річний рубіж з моменту проведення первинного публічного розміщення акцій на біржі, за цей час вартість її цінних паперів зросла на 1294 відсотка. Про це свідчать дані біржі Nasdaq, передає lenta.ru.

Google провела IPO на Nasdaq 19 серпня 2004 року за ціною 85 доларів за акцію і залучила тоді 1,2 мільярда доларів. Таким чином, якщо інвестор вклав 10 тисяч доларів в Google в ході IPO і за 10 років не розлучився з пакетом акцій, то на сьогоднішній день його вартість перевищує 139 тисяч 458 доларів.

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Серед американських компаній лише десять продемонстрували більш активне зростання вартості акцій за останнє десятиліття, свідчать дані The Wall Street Journal. Очолює список компанія Keurig Green Mountain, чиї акції зросли на 7729 відсотків. Серед технологічних компаній в десятці лідерів - Apple з приростом в 4419 відсотків і Netflix з 2840 відсотками.

З числа компаній, що випередили Google за приростом вартості акцій, лише Apple входила в індекс найбільших американських компаній S&P 500 десять років тому. Google була включена в цей індекс у березні 2006 року. Зараз Google входить в число найбільш впливових компаній світу. За річною виручкою в 65 мільярдів доларів Google поступається лише 40 американським компаніям, а за маржинальністю - лише трьом.

Вартість акцій Google на закритті торгів у вівторок склала 586,86 долара. Раніше в цьому році компанія розділила кожну акцію на дві, щоб зробити їх більш доступними для інвесторів. Ринкова капіталізація 397 мільярдів доларів дозволяє Google входити в число найбільших компаній світу, поступаючись лише Apple і Exxon Mobil.