Міненерговугілля планує віддати кращі держшахти на приватизацію

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України прийняло рішення відмовитися від передачі найбільш перспективних державних вугільних підприємств у концесію і включив їх до списку шахт, що підлягають приватизації на відкритих аукціонах.

Про це заявив перший заступник голови Міністерства енергетики та вугільної промисловості України Юрій Зюков в інтерв'ю парламентській газеті «Голос України».

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«Минулого року попередники (уряд Миколи Азарова - УНІАН) підготували частину шахт - кращих - для передачі в концесію. Тобто під конкретного власника, з яким підприємства повинні були дістатися за безцінь. Неважко здогадатися, хто були ці «щасливчики». А найгірші шахти - для продажу за гроші», - сказав він.

«Ми цей список повністю переглянули. І ті шахти, які були «зарезервовані», теж включили на приватизацію. Принцип один: тільки аукціон, тільки відкриті торги і тільки за гроші. Ніякої концесії», - додав Зюков.

Він повідомив, що з існуючих в Україні 90 держшахт, 35-40 є перспективними, закривати які планів у міністерства немає.

Водночас Зюков додав, що 26-30 шахт будуть законсервовані на кілька років, до можливого запитання. Це пов'язано з тим, що їх освоєння на сьогодні настільки капіталомістке, що ні у держави, ні у інвестора до них немає інтересу. При цьому затоплювати такі шахти нерозумно.

Разом з тим перший заступник голови Міненерговугілля наголосив, що в найближчі кілька років необхідно закрити 29 шахт, які вважаються працюючими, але добувають всього 20-50 тонн вугілля на добу. А працюють на такому підприємстві 900 осіб. При цьому держава, тобто платники податків віддають на таку шахту кожен місяць 10-12 мільйонів гривень.

За його словами, із закритих держшахт на інші вугільні підприємства, які розширять виробництво і відчують необхідність додаткової робочої сили, зможуть перейти гірники працездатного віку, а інші підуть на пенсію.

«У нас близько 40 відсотків працюючих на шахтах, що підлягають закриттю, вже мають пенсію. Їм потрібно культурно заплатити те, що належить за законодавством, подякувати», - сказав Зюков.

Він зазначив, що програма зі зниження дотацій вугільному сектору і закриття неперспективних шахт розрахована на чотири роки, щоб вже в 2019 році ці шахти працювали без дотації.

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«Державна підтримка залишиться тільки для тих шахт, які не можна закрити з екологічних причин», - резюмував чиновник.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 14 серпня виключив 2 шахти з переліку об'єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2012-2014 роках. Зокрема, уряд виключив зі списку шахту ім. Леніна в Макіївці Донецької області, а також шахту «Зарічна» в с. Сілець Львівської області.

Крім цього, Кабмін доповнив приватизаційний список шахтою №17 у Донецькій області і шахтою «Південна» в Луганській області.

Довідка УНІАН. У вересні 2012 року Кабінет міністрів України своєю постановою затвердив перелік вугледобувних підприємств, що підлягають приватизації у 2012-2014 роках, куди увійшло 66 державних шахт, розташованих в Донецькій, Луганській, Львівській та Волинській областях.

У серпні 2013 року Кабмін виключив 11 шахт з цього списку.

Державні вугільні шахти України за 2013 рік збільшили збитки від випуску товарної продукції на 27% - до 15,128 млрд грн порівняно з 11,955 млрд грн збитків за 2012 рік.