Мінфін випустив третій транш ПДВ-облігацій на 955 млн гривень

Міністерство фінансів України 20 серпня випустило третій транш облігацій внутрішньої державної позики на 954,809 млн. грн для відшкодування податку на додану вартість у рамках схваленого урядом випуску таких облігацій на 7 млрд грн, повідомляється на сайті міністерства.

За інформацією Мінфіну, випуск облігацій здійснено згідно з реєстром сум податку на додану вартість, задекларованих до відшкодування до 1 січня 2014 року і підтверджених за результатами перевірок Державною фіскальною службою України, до якого увійшли 50 платників податків.

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Погашення боргу за облігаціями здійснюється до 14 серпня 2019 року кожні шість місяців у розмірі 10% номінальної вартості, яка за однією облігацією становить 1 тис. грн. Відсотки за облігаціями виплачуються двічі на рік у лютому і серпні, починаючи з лютого 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін 21 травня прийняв рішення випустити ПДВ-облігації з номінальною вартістю 1 тис. грн, терміном обігу 5 років і ставкою купона на рівні облікової ставки НБУ. 20 червня Кабмін визначив граничний обсяг випуску ПДВ-облігацій на рівні 7 млрд грн.

Перший транш ПДВ-облігацій на 3,5 млрд грн Мінфін випустив 8 липня, другий на 2,2 млрд грн – 29 липня.

Однією з перших заявку на отримання ПДВ-облігацій оформила швейцарська компанія Ferrexpo, яка контролює в Україні Полтавський та Єристівський гірничо-збагачувальні комбінати. Компанія очікує одержати державні облігації в рахунок боргу з відшкодування податку на додану вартість на суму 117 млн. дол.