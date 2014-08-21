Мінфін залучив до бюджету 22,5 млн гривень, підвищивши ставку дохідності

Міністерство фінансів України залучило до держбюджету 22,520 млн. грн на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 21 серпня, повідомляється на сайті міністерства.

Відповідно до повідомлення, Мінфін залучив всі кошти в результаті розміщення гривневих ОВДП на 2 роки, підвищивши ставку розміщення до 17,30% річних, тоді як раніше розміщення таких облігацій проводилося за ставкою 17% річних.

Мінфін задовольнив одну заявку з двох поданих інвесторами на ці облігації.

Також Мінфін планував розміщення гривневих облігацій на 8 місяців і 5 років, але інвестори не подали жодної заявки.

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Як повідомляв УНІАН, у серпні Мінфін провів вісім ОВДП-аукціонів, під час яких залучив до держбюджету 3,804 млрд грн. У серпні Мінфін планує провести ще два ОВДП-аукціони – 26 і 28 серпня.

За оперативними даними Держказначейства на 18 серпня, з початку року до держбюджету надійшло 118,082 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу становили 56,967 млрд грн, на обслуговування держборгу – 25,958 млрд грн.

Станом на 20 серпня обсяг ОВДП, які перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 359,693 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебували держпапери на суму 223,797 млрд грн, у власності банків – 88,327 млрд грн, небанківських установ – 27,933 млрд грн, нерезидентів – 19,647 млрд грн.

Держбюджет України на 2014 рік з останніми змінами встановлює граничний рівень держборгу за підсумками року в розмірі 806,962 млрд грн.