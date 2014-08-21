З індексного кошика UX можуть видалити емітенти, які знаходяться в зоні АТО - експерт

Незабаром можна очікувати перегляду індексного кошика Індексу українських акцій, який розраховується на Українській біржі (UX) в бік заміщення розташованих там підприємств емітентами, виробнича діяльність яких не знаходиться в зоні бойових дій, повідомив УНІАН аналітик онлайн-брокера I-NVEST Сергій Гончаренко.

За його словами, в даний час більшість виробничих підприємств, що входять в індексний кошик, знаходяться в зоні проведення антитерористичної операції, плюс ще два банки з індексного кошика - «Укрсоцбанк» і «Аваль» мають розгалужену мережу на сході країни. На думку аналітика, в сьогоднішніх умовах дані цінні папери не зможуть додати «ніякого зростання, що стосується індексу Української біржі зокрема і фондового ринку України в цілому».

На думку аналітика, зараз те, що відбувається на сході України «спрогнозувати неможливо». «Ясно лише одне: інфраструктура - електропостачання, залізничні колії, мости тощо - буде сильно зруйнована», - зазначив він. Також, на його думку, є велика небезпека того, що багато підприємств в зоні АТО будуть як мінімум сильно пошкоджені, а можливо, зруйновані до такої міри, коли відновлення не буде мати ніякого економічного сенсу. «У будь-якому випадку збиток економіці регіону буде завдано, і навіть якщо більшості підприємств пощастить вціліти, хоча багатьом вже не пощастило, до відновлення інфраструктури про нормальний режим роботи говорити буде складно», - додав експерт. За його словами, «банкрутств очікувати точно варто, можливо, це будуть не емітенти індексних паперів, але вони точно будуть».

Водночас, на думку Гончаренка, швидких банкрутств, швидше за все, не буде. «На даний момент збитки, завдані підприємствам, що знаходяться в зоні проведення АТО, є критичними, але не настільки, щоб найближчим часом припинилася їх виробнича діяльність взагалі», - додав Гончаренко.

На думку аналітика, ситуація у величезній мірі буде залежати від того, як швидко закінчаться бойові дії, наскільки ефективною з економічної точки зору буде політика держави і наскільки сам власник буде зацікавлений у відновленні своїх об'єктів.

Як повідомляв УНІАН, гірничо-металургійна група «Метінвест» на початку цього тижня заявила про зупинку своїх чотирьох підприємств, розташованих у Донецькій області, через пошкодження ліній електропередач в результаті артилерійського обстрілу. Зокрема, була повністю зупинена робота на Єнакіївському металургійному заводі (ЄМЗ), Єнакіївському коксохімпромі (ЕКХП) і Харцизькому трубному заводі (ХТЗ). Також залишається знеструмленим Авдіївський коксохімічний завод (АКХЗ). Два з цих підприємств - Єнакіївський метзавод і Авдіївський коксохім входять до індексного кошика UX.