Фонд держмайна обіцяє й надалі здійснювати онлайн-трансляції приватизаційних конкурсів
Фонд державного майна продовжить практику проведення онлайн-трансляцій конкурсів з продажу державних пакетів акцій
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Фонду держмайна з посиланням на в.о. голови ФДМУ Дмитра Парфененка.
За його словами, «це ефективний і водночас недорогий, на відміну від телетрансляцій, спосіб показати всьому світу, як продається українське державне майно, хто з інвесторів бере участь і яку ціну пропонує за пакет». «Так буде й надалі, і вже перший конкурс, який ми проводитимемо, світ побачить наживо», - наголосив Парфененко.
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Як повідомляв УНІАН, вперше практику прямих трансляцій приватизаційних конкурсів було застосовано в 2005 році, коли було здійснено телетрансляцію конкурсу з продажу держпакету «Криворіжсталі».
Згодом керівництво ФДМУ відмовилося від практики телетрансляцій, перейшовши на проведення онлайн-трасляцій на сайті Фонду держмайна, мотивуючи це меншою затратністю такого висвітлення конкурсів