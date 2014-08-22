Фонд держмайна обіцяє й надалі здійснювати онлайн-трансляції приватизаційних конкурсів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Фонду держмайна з посиланням на в.о. голови ФДМУ Дмитра Парфененка.

За його словами, «це ефективний і водночас недорогий, на відміну від телетрансляцій, спосіб показати всьому світу, як продається українське державне майно, хто з інвесторів бере участь і яку ціну пропонує за пакет». «Так буде й надалі, і вже перший конкурс, який ми проводитимемо, світ побачить наживо», - наголосив Парфененко.

Читайте такожФонд держмайна підготує «Азовмаш» до приватизації цього року

Як повідомляв УНІАН, вперше практику прямих трансляцій приватизаційних конкурсів було застосовано в 2005 році, коли було здійснено телетрансляцію конкурсу з продажу держпакету «Криворіжсталі».

Згодом керівництво ФДМУ відмовилося від практики телетрансляцій, перейшовши на проведення онлайн-трасляцій на сайті Фонду держмайна, мотивуючи це меншою затратністю такого висвітлення конкурсів