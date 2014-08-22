Інвестори продовжують залишати російський ринок - за тиждень втратили $68 млн

Фонди, що інвестують в російський фондовий ринок, зафіксували за тиждень з 14 по 20 серпня 2014 року відтік капіталу в розмірі 68 млн доларів проти припливу в розмірі 150,3 млн доларів тижнем раніше, повідомляє Прайм.

Такі дані наводить дослідницька організація Emerging Portfolio Fund Research.

При цьому, за даними Газпромбанку, в країновому вираженні (більш загальний показник) на російський ринок акцій за тиждень прийшло 26,1 млн доларів.

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Як повідомляв УНІАН, експерти Вищої школи економіки РФ зазначають, що новий раунд санкцій від ЄС і США, в результаті якого ряд російських держкомпаній і банків втратили можливість звертатися до західних ринків капіталу, загострює проблему рефінансування корпоративного боргу.

Це, в свою чергу, означає збільшення чистого відтоку капіталу за підсумками року, порівняно з початковими прогнозами.

За оцінками експертів, він може досягти $130-150 мільярдів.